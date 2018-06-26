سوق طهران "مشلول".. وهتافات تتصاعد "لا غزة لا لبنان"

انطلقت صباح الثلاثاء مظاهرات أصحاب المحلات في #بازار_طهران (سوق طهران الكبير) والتي دخلت يومها الثاني، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجا على انهيار سعر الدولار وتوقف عمليات البيع والشراء.

وأظهرت #الفيديوهات التي بثها #ناشطون تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان "سبزه" وسط طهران، وهم ينادون إلى إضراب شامل وإغلاق كافة المحلات بشعار "أغلقوا محلاتكم وانضموا إلى الإضراب".

كما تجمع حشد من أصحاب المحلات في بازار "كفاشان" في #طهران وهم يهتفون: "لا نريد دولارا بقيمة 10 آلاف تومان"، ما يدل على ارتفاع مطرد للدولار بألف تومان منذ يوم الاثنين مسجلا انهيارا قياسيا في تاريخ العملة الإيرانية.

وفي فيديو آخر، يهتف المحتجون بشعار "لا غزة، لا لبنان، روحي فداء إيران"، منددين بإنفاق المليارات أموال الإيرانيين على الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في دول المنطقة على حساب تجويع #الإيرانيين وتدهور أوضاعهم المعيشية.

تهران-ادامه تظاهرات بازار کفاشان

جمعیت در حال افزایش است

۵تیر۹۷#براندازم pic.twitter.com/bHyeBFs9CE — سعید شورشی (@SaeedShooreshi) June 26, 2018

فيما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل أن المظاهرات اتسعت لمحافظات أخرى، حيث امتنع أصحاب محلات سوق كرمنشاه عن العمل وأغلقوا محلاتهم صباح الثلاثاء.

وكانت المظاهرات استمرت ليلا في طهران، وسط تعالي الشعارات بهتاف "الموت للديكتاتور"، و"اخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا"، و"الموت لنظام ولاية الفقيه".

وقامت قوات أمن النظام الإيراني، الاثنين، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، في محاولة لتفريق المحتجين الناقمين على تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران في عدة مناطق في العاصمة طهران.