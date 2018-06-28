بالفيديو.. 6 جرحى في حريق بمجمع للبتروكيماويات في إيران

أصيب 6 أشخاص باندلاع حريق في مصفاة عبادان الإيرانية للنفط في وقت متأخر الأربعاء جنوب إقليم الأهواز، وفق وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مدير الإطفاء في عبادان، مجيد فرحاني بور، أن الوحدة رقم 600 من مجمع عبادان للبتروكيماويات تعرضت لحريق واسع مساء الأربعاء، وتحاول فرق الإنقاذ إخماد النيران.

وقال فرحاني بور إن العديد من وحدات مكافحة الحرائق في مصفاة عبادان والبلدية وإدارة الإطفاء تعمل حالياً على إطفاء النيران، لكنها فشلت حتى الآن في كبحها.

كما أكد أن 6 أشخاص أصيبوا في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى عبادان النفطي.