حزب الأمة الإيراني: حل أزمة البلاد بيد خامنئي

قال علي شكوري راد، أمين عام حزب الأمة المنتمي للتيار "الإصلاحي" داخل إيران في إشارة إلى الأزمة المتزايدة التي تواجه بلاده، إنه لا يوجد حاليا أي أفق لحل الأزمة المتزايدة التي تواجهها إيران، وإن الحل فقط بيد المرشد علي خامنئي.

وفي إشارة إلى خطاب الرئيس الإيراني قبل يومين، والذي حاول من خلاله وضع حلول لأزمة بلاده قال شكوري راد، إن على روحاني الذهاب إلى المرشد، وأن يطلب منه إيجاد حل للأزمة الحالية.

وتوقع رئيس حزب الأمة أن تؤدي العقوبات إلى وضع يشبه النفط مقابل الغذاء في العراق أيام فترة الرئيس صدام حسين، قائلا: "إذا أدت هذه الأزمة المتفاقمة إلى شرط النفط مقابل الغذاء، فسيتم نسيان الدستور وكرامة المواطنين وحتى الحريات السياسية، وهذا ما يطمح له المتطرفون المحليون"، على حد تعبيره.

وبدأت أصوات معارضة داخل إيران توجّه اللوم والمسؤولية لما يحدث لبلادهم من أزمات اقتصادية وعقوبات تجاه المرشد علي خامنئي مباشرة.

وفي الأسبوع الماضي، خاطب النائب السابق والناشط البارز، قاسم شعلة سعدي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر مرشد بلاده بالقول: "سيد خامنئي! هذا المسار يؤدي إلى انهيار النظام، سواء قبلتم شروط ترمب أو أردتم الحرب معه أو قمتم بقمع احتجاجات الشعب، فالنتيجة هي تغيير النظام بعامل خارجي. بقيت طريقة واحدة فقط! منح السلطة للمعارضة النابعة من الشعب بطريقة سلمية".

وکان خامنئي قد طالب من الشرطة والسلطة القضائية بقمع من سماهم المخلين بالأمن واقتصاد البلاد في آخر حديث له حول الأزمة الحالية يوم الأربعاء الماضي.

كما وصف أحمد علم الهدى، نائب المرشد في مدينة مشهد في خطبة صلاة الجمعة، المحتجين بـ"المفسدين في الأرض"، وهي التهمة التي طالما كانت الحجة لإعدام آلاف المعارضين خلال العقود الأربعة الماضية.