محتجون يطردون قائم مقام المحمرة وينعتونه بعديم الشرف

أظهر مقطع مصور انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي قائم مقام مدينة المحمرة في إقليم #الأهواز، وهو يتوجّه للمحتجين لغرض تهدئتهم، لكنه لاقى هتافات تنعته بـ"عديم الصلاحية وعديم الشرف" وتطالب بطرده.

المقطع الذي تم تصويره في مدينة #المحمرة يظهر فيه ولي الله حياتي قائم مقام المحمرة وهو يقدم اعتذاره للمحتجين من خلال وضع يديه على عينيه ورأسه، لكن في المقابل هتف المتظاهرون في وجهه: "لا نريد المسؤولين عديمي الصلاحية" و"الموت لعديمي الشرف".

#Iranians denounce governor of Khoramshahr, a city suffering from severe water shortages due 2 regime corruption, mismanagement, & global warming. Basij have been shooting protesters for 2 days. Chants:

“We don’t want an incapable official.”

“Death 2 the dishonorable.” pic.twitter.com/OcexoAPnAA — Alireza Nader (@AlirezaNader) July 1, 2018

وتتواصل المظاهرات في مدينة المحمرة جنوب غرب #إيران ضد تلوث المياه والحرمان، حيث أفادت بعض المصادر بمقتل أربعة متظاهرين على يد القوات الأمنية مساء السبت.

في المقابل، نفى عبدالله سامري مندوب المحمرة في البرلمان الإيراني وجود أي مشكلة في المدينة. وقال سامري لموقع "دويتشي فيلا" الألماني متسائلاً: "ما هي المشكلة الموجودة في خرمشهر (المحمرة)؟ لا توجد أي مشكلة في موضوع المياه".

ويتهم العرب الأهوازيون في جنوب غرب إيران حكومة طهران بتنفيذ سياسات تمييزية منظمة، منها حرف مياه الأنهر مثل كارون والكرخة، وتجفيف الأهوار، وتصحير الأراضي الزراعية في المنطقة.