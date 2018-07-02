بلجيكا تعتقل إيرانيين خططوا لمهاجمة مجاهدي خلق بفرنسا

أعلنت النيابة العامة في #بلجيكا اليوم الاثنين فتح تحقيق في عمل إرهابي كان يستهدف مؤتمر #المعارضة_الإيرانية في فرنسا، وذلك استناداً إلى معلومات جهاز أمن الدولة البلجيكي.

واعتقلت السلطات الأمنية في انتورب، شمال بلجيكا، مشتبهين فيهما هما أمير سعدوني (1980) و زوجته نسيمة نومني (1984) وهما بلجيكيان من أصل إيراني حيث تشتبه في ضلوعهما في التخطيط للقيام بتفجير إرهابي يوم السبت الماضي في ضاحية "فيليبانت" في فرنسا، حيث كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعقد مؤتمره السنوي.

ووجّه قاضي التحقيق إلى المشتبه بهما تهمتي "محاولة القتل الإرهابي والتخطيط لعمل إرهابي".

وذكرت النيابة الاتحادية في بيان أن الزوجين اعتقلتهما الوحدات الخاصة في ضاحية "وولوي سانت بيرس" قرب بروكسيل حيث كانا على متن سيارة، وكشفت عملية تفتيش السيارة عن وجود نصف كيلوغرام من مادة التفجير (ثالث بيروكسيد وثالث آسيتون) وصاعق التفجير. وأوضح البيان أن عدة التفجير كانت مخبأة في حقيبة نظافة داخل السيارة.

ونفذت الشرطة الاتحادية في مدينة أنتورب خمس عمليات مداهمة في مواقع متفرقة في البلاد.

وبالتنسيق مع أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية، اعتقلت قوات الأمن ميرهاد أ.(1963) فيما أفرجت السلطات الفرنسية عن شخصين بعد الاستماع إلى إفادتهما. وأكد البيان أن "السلطات الألمانية من جهتها اعتقلت أسدالله أسدي (1971)، وهو دبلوماسي إيراني معتمد في سفارة إيران لدى النمسا".

وذكرت النيابة العامة أن "إحباط الاعتداء الإرهابي كان نتيجة التعاون بين النيابة الاتحادية وجهاز أمن الدولة والشرطة العدلية الاتحادية في مدنية أنتورب وجهاز تفكيك المفخخات التابع للقوات المسلحة وكذلك التعاون بين السلطات القضائية في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا".

وأضافت أن التحقيقات الجارية لم تكشف حتى الساعة عن أي اعتداء كان مدبراً ضد بلجيكا.

وعلّقت المقاومة الإيرانية في بيان على إحباط هذا المخطط قائلةً: "تم إفشال هجوم إرهابي على المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في فيليبنت بباريس". ورأت أن "إرهابيين للنظام الإيراني في بلجيكا قد خططوا بمساعدة الدبلوماسيين الإرهابيين للنظام الإيراني لهذا الهجوم". وذكرت في البيان أن المعتقلة "نسيمة نومني" تقيم في بلجيكا منذ 2009.

واعتبرت أن الدبلوماسي الإيراني الذي اعتقل في ألمانيا "على صلة بالمخطط الإرهابي".

وتنسب المعارضة الإيرانية إلى أسد الله أسدي أنه "كان يعمل في مخابرات نظام الملالي في النمسا منذ أغسطس/آب 2014".

وذكرت مصادر ألمانية أن أسدي اعتقل يوم الأحد في "إحدى استراحات الطريق السريعة آي 3 والتي تشق مقاطعة بافاريا" الألمانية.

وتزامنت فضيحة المخطط الإرهابي مع وصول الرئيس الإيراني إلى أوروبا حيث يزور سويسرا في مطلع الأسبوع ثم النمسا يوم الأربعاء. وتتولى الأخيرة رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ مطلع الشهر. وكانت احتضنت مفاوضات وتوقيع الاتفاق النووي في فيينا في 2015.