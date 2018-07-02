قائد بالحرس ثوري يتهم إسرائيل بسرقة غيوم إيران الممطرة

اتهم رئيس "منظمة الدفاع السلبي" الإيرانية، غلام رضا جلالي، إسرائيل ودولة أخرى لم يسمها بسرقة غيوم إيران ما أدى إلى التغيير المناخي والجفاف في البلاد.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن جلالي، الذي هو من القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني، قوله اليوم الاثنين إن "التغييرات المناخية التي تشهدها إيران غير طبيعية وناتجة عن تدخل أجنبي. المراكز العلمية الإيرانية من خلال دراساتها توصلت إلى هذه النتيجة".

وأضاف جلالي: "فرق مشتركة من إسرائيل ودولة أخرى، تعمل على جعل الغيوم التي تدخل إيران غير ممطرة. إضافةً لهذا، نواجه سرقة الغيوم والثلج أيضا".

وتابع جلالي: "حسب الدراسات التي غطت مرتفعات أفغانستان إلى البحر الأبيض المتوسط، نشاهد أن جميع المرتفعات التي تجتاز 2200 متر، تكسوها الثلوج ولكن مرتفعاتنا جافة".

يأتي هذا التصريح بعد احتجاجات اندلعت في جنوب غربي إيران وبالتحديد في مدينتي المحمرة وعبادان، بسبب تلوث وشح المياه، حيث يتهم المحتجون السلطات بسوء الإدارة ونقل مياه منطقتهم إلى مناطق أخرى.

وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف، إثر قيام الأمن بقمع المحتجين وسمع دوي إطلاق نار ما أدى إلى سقوط جرحى واعتقال العشرات من الناشطين. وفي حين أشارت بعض الأنباء في مواقع التواصل الاجتماعي لمقتل عدد من المحتجين، نفى وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي هذه الأنباء، مؤكداً أنه لم يسقط أي قتيل جراء الاحتجاجات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى في العام الحالي التي تشهد فيها #إيران احتجاجات على شح المياه، حيث قبل عدة أشهر خرج المزارعون في مدينة أصفهان في احتجاج على شح المياه في محافظتهم.