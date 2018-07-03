روحاني يهدد المنطقة إذا تم حظر صادرات نفط إيران

قال الرئيس الإيراني، #حسن_روحاني، إنه سيهدد المنطقة إذا تم حظر صادرات نفط إيران، وهو أكثر موقف متشدد لروحاني، الذي يزور سويسرا والنمسا في محاولة أخيرة لإنقاذ #الاتفاق_النووي.

وقال روحاني إن الشعب الإيراني لن يرضخ للضغوط الخارجية أبداً، مضيفاً أنه "لا يمكن أن یتم تصدیر نفط المنطقة ولا یُصدّر نفط إیران".

وقال الرئيس الإيراني إنه "ليس بإمكان أميركا منع صادرات #النفط_الإيراني وهدد الأميركيين بالقول "إن استطعتم منع صادرات النفط الإيراني فافعلوا لتروا النتيجة".

ووفقاً لوكالة "فارس" كان روحاني يتحدث مساء الاثنين أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في سويسرا، قال إن "إنفاق إيران عائداتها على الذين يصفهم الأميركيون بالإرهابيين مجرد مزاعم"، حسب وصفه.

وقبيل مغادرته سويسرا إلى النمسا، قال روحاني خلال كلمة ألقاها في ملتقى النشطاء الاقتصاديين والتجاريين في العاصمة السويسرية برن، وبحضور نظيره السويسري، بأنّ إيران ملتزمة بالاتفاق النووي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام، رغم اعتراض الدول المستوردة.

وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.

إلى ذلك تظاهر عدد من المعارضين الإيرانيين ضد زيارة روحاني في العاصمة السويسرية، ورفعوا شعارات تطالب بقطع العلاقات مع النظام الإيراني الداعم للإرهاب، حسب وصفهم.

وبينما يتوجه الرئيس الإيراني إلى النمسا مساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة النمساوية من طهران رفع الحصانة الدبلوماسية عن الدبلوماسي في سفارة إيران في فيينا أسد الله أسدي (47 عاماً)، والذي تم اعتقاله على رأس خلية أرادت شنّ هجوم بقنبلة على مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، السبت.