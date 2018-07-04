إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على اجتماع للمعارضة

ذكرت وكالة "فارس للأنباء" الأربعاء، أن إيران استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على عقد المعارضة الإيرانية في المنفى اجتماعا في باريس.

واحتضنت فرنسا اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الجناح السياسي لجماعة #مجاهدي_خلق، التي شنت كفاحا مسلحا ضد الحكومة الإيرانية بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 واغتالت عشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين.

ونسبت "فارس" إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله، إن الوزارة استدعت السفير أمس الثلاثاء.

وأعلنت النيابة العامة في #بلجيكا الاثنين فتح تحقيق في عمل إرهابي كان يستهدف مؤتمر #المعارضة_الإيرانية في فرنسا، وذلك استناداً إلى معلومات جهاز أمن الدولة البلجيكي.

واعتقلت السلطات الأمنية في انتورب، شمال بلجيكا، مشتبهين فيهما هما أمير سعدوني (1980) وزوجته نسيمة نومني (1984) وهما بلجيكيان من أصل إيراني، حيث تشتبه في ضلوعهما في التخطيط للقيام بتفجير إرهابي يوم السبت الماضي في ضاحية "فيليبانت" في فرنسا، حيث كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعقد مؤتمره السنوي.

ووجّه قاضي التحقيق إلى المشتبه بهما تهمتي "محاولة القتل الإرهابي والتخطيط لعمل إرهابي".