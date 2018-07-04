إيران تستدعي مبعوثي فرنسا وبلجيكا وألمانيا في طهران

نقلت وكالة "فارس للأنباء" عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إنها استدعت سفيري فرنسا وبلجيكا والقائم بالأعمال الألماني احتجاجا على اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله "عبر نائب وزير الخارجية الإيراني عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد على اعتقال دبلوماسي إيراني، وشدد على ضرورة الإفراج عنه فورا وبدون شروط نظرا للحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون بموجب معاهدة فيينا"، بحسب رويترز.

وأضاف: "الاعتقال مخطط للإضرار بالعلاقات الإيرانية الأوروبية".

وكانت وكالة "فارس للأنباء" قد ذكرت أن إيران استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على عقد المعارضة الإيرانية في المنفى اجتماعا في باريس.

واحتضنت فرنسا اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الجناح السياسي لجماعة #مجاهدي_خلق.

ونسبت "فارس" إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله، إن الوزارة استدعت السفير.

وأعلنت النيابة العامة في #بلجيكا منذ أيام فتح تحقيق في عمل إرهابي كان يستهدف مؤتمر #المعارضة_الإيرانية في فرنسا، وذلك استناداً إلى معلومات جهاز أمن الدولة البلجيكي.

واعتقلت السلطات الأمنية في انتورب، شمال بلجيكا، مشتبهين فيهما هما أمير سعدوني (1980) وزوجته نسيمة نومني (1984) وهما بلجيكيان من أصل إيراني، حيث تشتبه في ضلوعهما في التخطيط للقيام بتفجير إرهابي يوم السبت الماضي في ضاحية "فيليبانت" في فرنسا، حيث كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعقد مؤتمره السنوي.

ووجّه قاضي التحقيق إلى المشتبه بهما تهمتي "محاولة القتل الإرهابي والتخطيط لعمل إرهابي".