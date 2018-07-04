بعد روحاني.. سليماني يهدد بعرقلة صادرات نفط المنطقة

أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد قال سليماني في رسالة وجهها لروحاني، الأربعاء، إن #الحرس_الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد، أمس الثلاثاء، خلال زيارته سويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

من جهته، أعلن سليماني استعداد الحرس الثوري لتطبيق مثل تلك السياسة إذا لزم الأمر، مخاطبا روحاني بالقول: "أقبّل يدكم للإدلاء بهذه التصريحات الحكيمة التي جاءت في وقتها، وأنا في خدمتكم لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام، رغم اعتراض الدول المستوردة.

وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.

يذكر أنه عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/أيار الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمرا بإعادة فرض عقوبات قاسية وشاملة على إيران خلال 90 يوما وأخرى خلال 180 يوما تشمل حظر شراء واستيراد النفط الإيراني.

وفي 4 نوفمبر 2018، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على النفط، خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.