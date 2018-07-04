روحاني: سنحترم الاتفاق النووي ما دامت مصالحنا محفوظة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الثلاثاء، في كلمة في سويسرا، إن بلاده ستظل تحترم اتفاقها النووي مع القوى العالمية ما دامت مصالحها محفوظة.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في مايو/أيار من الاتفاق المبرم في 2015 والذي وافقت فيه القوى العالمية على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.

وطلبت إيران من الدول الأوروبية تقديم حوافز اقتصادية جديدة تعوض أثر عودة العقوبات الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام رغم اعتراض الدول المستوردة.

وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.