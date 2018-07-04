روحاني "يلوم" ترمب على ما أسماه الوضع الجديد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ستتخذ قرارات في وقت قريب حول مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد روحاني أنه أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الأربعاء أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ولام روحاني الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على ما أسماه "الوضع الجديد".

وقال روحاني في اجتماع له مع مدير الوكالة، إن إيران ستتخذ "قرارات جديدة" إذا لم تنتفع من الاتفاق النووي بعد انسحاب #أميركا.

وكان روحاني قد صرّح في كلمة له، الثلاثاء من #سويسرا، أن بلاده ستظل تحترم اتفاقها النووي مع القوى العالمية ما دامت مصالحها محفوظة.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار من الاتفاق المبرم في 2015 والذي وافقت فيه القوى العالمية على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.

وطلبت إيران من الدول الأوروبية تقديم حوافز اقتصادية جديدة تعوض أثر عودة العقوبات الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت سابقا أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام رغم اعتراض الدول المستوردة.

وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء #الولايات_المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.