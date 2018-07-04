ضبط أسلحة إيرانية بحوزة عناصر طالبان في جنوب أفغانستان

قال قائد الفرقة 215 للجيش الأفغاني في جنوب البلاد، ولي محمد أحمد زي، إن قوات الجيش في حربهم ضد تنظيم #طالبان، تمكنوا من ضبط كميات من أسلحة إيرانية الصنع لدى مقاتلي هذا التنظيم.

وفي مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الأفغاني، اتهم أحمد زي إيران بدعم ميليشيات طالبان في إقليمي "هلمند" و"نيمروز"، في جنوب أفغانستان وقرب الحدود الباكستانية والإيرانية.

وأضاف أحمد زي أن عناصر طالبان خرقوا الهدنة المعلنة مع القوات الحكومية خارج المناطق، التي يسيطرون عليها بأمر من قادتهم.

وتزامناً مع زي، اتهم قائد اللواء الرابع في فرقة 215 المتموضع في ولاية #نيمروز ، أصحاب الدين روشان، إيران بالتدخل المباشر في شؤون الولاية.

وأكد روشان إن إيران، إضافة إلى الأسلحة، تزود عناصر طالبان بمواد صناعة الألغام. وأضاف أنه أرسل تقريراً حول الموضوع للعاصمة الأفغانية #كابول.