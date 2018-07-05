مقتل داعية سني بإطلاق نار جنوب إيران

أطلق مسلحون النار على داعية سني في مدينة خاش جنوبي إيران فأردوه قتيلا على الفور، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن الداعية عبدالشكور كرد، قتل، الخميس، خارج مسجد في المدينة التابعة لإقليم بلوشستان.

وعبدالشكور كرد هو نجل إمام جمعة أهل السنة الراحل لمدينة خاش وشخصية رزينة، ويحظى باحترام كبير بين أهل السنة.

وتبعد خاش حوالي 1650 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران، بالقرب من الحدود مع باكستان.

ويتهم بعض نشطاء أهل السنة في إيران المخابرات الإيرانية بالتورط بمثل هذه الاغتيالات.

وتشهد منطقة بلوشستان إيران عمليات عسكرية بين المسلحين البلوش والحكومة الإيرانية.

وكانت تلك المحافظة لسنوات طويلة مسرحا لعمليات الاغتيال بين الطرفين، وغالبا ما يكون الضحية نشطاء وعلماء من أهل السنة.

ويعيش في إيران، الدولة ذات الغالبية الشيعية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة، أقلية سنية يصل عددها ما بين 10 و20 مليون نسمة، بحسب تقديرات متفاوتة غير رسمية.