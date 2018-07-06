هولندا تطرد موظفين إيرانيين بسفارة طهران

أعلن جهاز المخابرات الهولندي طرد موظفين إيرانيين اثنين يعملان بسفارة طهران في أمستردام.

وقال متحدث باسم المخابرات "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية. لن نقدم مزيدا من المعلومات".

وقبل أيام، قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها ستنزع الصفة الدبلوماسية عن إيراني بعد القبض عليه في ألمانيا لصلته بـ"مؤامرة لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا".

وكانت مصادر أوروبية قد أعلنت أن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي (47 عاماً)، والذي تم اعتقاله على رأس خلية أرادت شن هجوم بقنبلة على مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، هو عنصر بأحد أجهزة مخابرات طهران ومطلوب للشرطة الدولية "الإنتربول".