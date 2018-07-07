الأمم المتحدة تعين مقرراً جديداً لحقوق الإنسان في إيران

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين المحامي الباكستاني جاويد رحمان (51 عاماً) مقرراً خاصاً لمراقبة حالة حقوق الإنسان في #إيران.

وتم اختيار رحمان، الذي يحمل الجنسية البريطانية ويعمل أستاذاً بجامعة برونل في لندن، خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان الجمعة، بالإجماع المطلق.

وكان المحامي الباكستاني قد عمل مع منتدى شؤون الأقليات في الأمم المتحدة وتعاون مع منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

كما يعتبر ناشطاً في مجال حقوق الإنسان في باكستان ومتخصص في القوانين الإسلامية وباحثاً في شؤون حرية الأديان، وعمل في مجال مكافحة الإرهاب.

ويخلف جاويد رحمان في هذا المنصب، الخبيرة الباكستانية، عاصمة جهانغير، التي عملت مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حتى وفاتها في 11 شباط/فبراير الماضي، عن عمر ناهز الـ66 عاماً بسبب إصابتها بنوبة قلبية.

يذكر أن إيران لم تسمح لأي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد منذ عام 2005، وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين اتصلوا بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعمالاً انتقامية من قبل السلطات الإيرانية، وفق تقارير مجلس حقوق الإنسان.

ويأتي تعيين مقرر جديد لإيران مع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال حقبة الرئيس حسن #روحاني، وزيادة عدد الإعدامات العشوائية والقمع المتواصل ضد النشطاء والمعارضين والصحافيين والأقليات القومية الدينية والنساء، خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.