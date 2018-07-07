قرار إيراني رهيب.. التقشف یصل غرف العملیات الجراحية

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، قاسم جان بابایی، من خلال تعميم للمستشفيات أنه يجوز إعادة استخدام المعدات الاستهلاكية في غرف العمليات الجراحية، في إطار برنامج #التقشف التي تتبعه حكومة #طهران، الأمر الذي أثار ضجة بين الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد بعض الخبراء الإيرانيين أن الاستفادة من المعدات التي تستخدم فقط لمرة واحدة، قد يثير تحديات خطيرة في مجال زيادة الالتهابات في مستشفيات في البلاد ويؤدي إلى عدم ثقة الناس بالجراحة في #إيران.

وانتقد الطبيب الأخصائي في الجراحة العامة، مسعود مرداني، في حديث لفارس نيوز تعميم وزراة الصحة الجديد حول إعادة استخدام المعدات في #غرف_العمليات_الجراحية، مؤكدا أن عمليات جراحية مثل جراحة العظام والدماغ والقلب، يكون فيها خطر العدوى الثانوية مرتفع للغاية وأي خطأ صغير ربما يحمل العديد من العواقب للمريض.

وبناء على ما جاء في وكالة إيسنا أعلن نائب وزیر الصحة، أنه في إطار الترشید في استخدام العملة الصعبة، یجوز إعادة استخدام المعدات المستعملة الاستهلاكية في غرف إجراء العمليات الجراحية.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية، خصوصا الدولار خلال الأشهر الماضية لاسيما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خروج بلاده من الاتفاق النووي وقراره بإعادة العقوبات الدولية ضد طهران في بداية نوفمبر القادم.

وكانت احتجاجات قد اندلعت بالعاصمة طهران قبل شهر تقريبا، في أعقاب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية التي نتج عنها غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق. وتوسعت الاحتجاجات والإضرابات حيث شملت تسع محافظات كبرى، مثل أصفهان وبندر عباس وشيراز والأهواز.