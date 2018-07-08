شركة الطيران الهولندية توقف رحلاتها إلى إيران

أعلنت شركة الطيران الهولندية عن عزمها وقف رحلاتها من العاصمة أمستردام إلى #طهران من سبتمبر القادم.

وقالت شركة كي ال أم الهولندية في بيان "نظرًا للتوقعات الاقتصادية السلبية، قررت (الشركة) وقف رحلاتها إلى طهران بدءا من تاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر القادم". دون مزيد من التفاصيل عن هذا القرار خصوصا أنه يأتي متزامنا مع عودة العقوبات الأميركية ضد طهران واعتقال إيرانيين حاولوا القيام بعمليات إرهابية في أوروبا.

وقالت الشركة في موقعها الإلكتروني إنها ستقوم بالتنسيق لرحلات بديلة للذين حجزوا تذاكر الشركة بعد التاريخ المعلن لوقف الرحلات إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وكانت شركة الطيران الهولندية قد أوقفت رحلاتها إلى إيران في عام 2013، لكنها عاودت نشاطها في التحليق إلى طهران من جديد في عام 2016 أي بعد أشهر من توقيع الاتفاق النووي.

وتزامن قرار وقف رحلات شركة الطيران الهولندية إلى إيران مع إعلان طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين بعد اتهام طهران بمحاولات اغتيال لمعارضين إيرانيين في أوروبا.

ويأتي هذا الإعلان الهولندي بينما تتعاون حاليا كل من فرنسا وألمانيا والنمسا مع بلجيكا لتسليم مدبر الهجوم الفاشل بقنبلة على مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، في 30 يونيو/حزيران المنصرم بباريس، وهو الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (47 عاما) الذي اعتقل في ألمانيا، ورفعت النمسا الحصانة الدبلوماسية عنه، تمهيدا لمحاكمته في بروكسل مع منفذي الهجوم وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية، بالإضافة إلى 3 معتقلين آخرين تم إلقاء القبض عليهم في فرنسا.