خاتمي يحذر من سقوط إيران: عدنا 100 عام للوراء

حذر الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، الذي يتزعم التيار الإصلاحي في إيران، من "سقوط النظام"، قائلا إن البلاد "عادت 100 عام إلى الوراء بالنسبة لقضايا الديمقراطية والعدالة".

كما انتقد استشراء الفساد والفقر والتمييز، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وسط انقسام البلاد بين الإصلاحيين والأصوليين"، حسب تعبيره.

وحذر خاتمي في تصريحات له خلال اجتماع عقده، أمس الأحد، مع مجموعة من شباب التيار الإصلاحي، ونشرت عبر موقعه الرسمي، من أن "الفساد يهدد كيان إيران والثورة معا كالسيل الجارف"، حسب وصفه.

وقال الرئيس الإيراني السابق الذي يخضع لتحديد نشاطاته السياسية بتعليمات من المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، إن "النظام أخفق في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وهذا لا يقتصر على الإصلاحيين أو المحافظين".

واعتبر خاتمي أن الأولوية الآن هي "إنقاذ إيران" و"درء الخطر" عن البلاد، داعياً الإصلاحيين إلى أن يتفاعلوا مع التيارات المخلصة للبلد وإجراء تغييرات داخل هذه الجبهة".

وكان خاتمي قد اتخذ موقفا سلبيا من الاحتجاجات الشعبية في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة من قبل الناشطين الإصلاحيين، خاصة بعد ما قال إن "الجميع يتحملون مسؤولية الاستياء الشعبي"، في موقف فُسر على أنه محاولة للتقرب من المرشد علي خامنئي.

كما أن "جمعية رجال الدين المناضلين"، التي يرأسها محمد خاتمي، أصدرت بيانا في حينها دعت الشعب خلاله إلى اتباع أساليب "إصلاحية" و"قانونية" لمطالبهم بدل الاحتجاجات، مما تسبب في حدوث غضب شديد وانشقاقات في صفوف التيار الإصلاحي.