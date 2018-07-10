أميركا تعاقب شركة بماليزيا.. لمساعدتها ماهان الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على شركة سياحية وسفر مقرها ماليزيا لتقديمها خدمات لشركة خطوط الطيران الإيرانية #ماهان المصنفة على قائمة العقوبات الأميركية لدعم إيران للإرهاب الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها قام بتصنيف وكيل "شركة ماهان للسياحة والسفر"، ومقرها في ماليزيا، والتي تتبع لشركة طيران "ماهان" الإيرانية، على قائمة الإرهاب.

وبموجب القرار الصادر وفق قانون هيئة لمكافحة الإرهاب، فقد تم حظر جميع الممتلكات والعقارات التابعة للشركة Mahan Travel and Tourism Sdn Bhd وفق ولاية السلطات القضائية للولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، إن "ماهان" هي شركة الطيران "المفضلة" لدى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتسهيل دعمه للإرهاب عبر الشرق الأوسط.

وأكد أن "رحلات ماهان المنتظمة إلى سوريا تُستخدم لدعم نظام الأسد وتوصيل الأسلحة والمقاتلين الأجانب والجنود الإيرانيين الذين يزرعون العنف والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة"، حسب تعبيره.

وتابع منوتشين: "لقد كانت حكومة الولايات المتحدة واضحة للغاية بشأن الدور القاتل الذي لعبته شركة طيران ماهان. إن عملنا ضد شركة مستقلة تقدم خدمات وكيل مبيعات عام لهذه الشركة يوضح للجميع في مجال صناعة الطيران أنهم يجب أن يقطعوا كل العلاقات، وأن ينأوا بأنفسهم على الفور من شركة الطيران هذه".

وشدد على أن "الشركات التي تواصل خدمة طائرات ماهان، أو تسهل رحلات طيران ماهان من وإلى المطارات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تفعل ذلك بمجازفة مالية كبيرة".

يذكر أنه تم تصنيف "ماهان" للطيران على قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في تقديم الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي لقوات الحرس الثوري الإيراني ونقل الميليشيات والجنود والأسلحة والمعدات والأموال إلى النظام السوري وسائر دول المنطقة.

كما قامت الشركة بنقل الأسلحة والأفراد إلى حزب الله والجماعات المسلحة الإقليمية التي تعزز أعمالها الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، بحسب الخزانة الأميركية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركيةOFAC قام في يونيو/حزيران الماضي، بتصنيف 9 أفراد وكيانات إيرانية إضافة إلى 31 طائرة إيرانية، من بينها الطائرة الرئاسية، على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب.