مخابرات الحرس الثوری الإيراني تعتقل عشرات البلوش

أعلنت مخابرات #الحرس_الثوري_الإيراني، الثلاثاء، اعتقال عشرات في إقليم #بلوشستان شرق #إيران بتهمة الاتصال والارتباط بوسائل الإعلام الأجنبية، حسب موقع "رادیوفردا".

وأفاد الموقع أن العشرات من النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطين بوسائل إعلام أجنبية تمّ اعتقالهم بعد رصدهم لفترة من قبل أجهزة المخابرات التابعة للحرس الثوري.

وأضاف الموقع، نقلا عن مخابرات الحرس الثوری، أن الأشخاص الذين اعتقلوا الاثنين كانت مهمتهم تسريب الأخبار للوكالات الأجنبية دون ترخيص وبشكل غير قانوني، كما استخدموا بعض التطبيقات التي تمّ حظرها رسميا قبل أشهر، مثل "تلغرام".

واتهمت مخابرات الحرس الثوري المعتقلين بعلاقات مع "رؤوساء وسائل الإعلام الأجنبية"، مشيرةً إلى أن بعضاً من هؤلاء يديرون قنوات "مهمتها جذب وتدريب عدد من الشباب غير الواعين وغير المدركين للأمور" على نشر أخبار زائفة ومضّرة بالوحدة في الفضاء الإلكتروني، حسب تعبير مخابرات الحرس الثوري.

ولم تشر المخابرات الإيرانية إلى هوية المعتقلين أو أسمائهم.

وتعتبر هذه الاعتقالات الجماعية في محافظة بلوشستان، الثانية من نوعها بعد مرور شهر على اعتقالات تمّت على خلفية المظاهرات في إيرانشهر، التي اندلعت احتجاجا على اغتصاب 41 فتى في المدينة على يد أفراد مسلحين مجهولين، قيل إنهم تابعون لقوات التعبئة أي #الباسيج، التابع للحرس الثورى، حيث احتُجز العشرات من المتظاهرين منهم الناشط والإعلامي البلوشي المعروف عبدالله بزرك ‌زاده.