بومبيو يطالب حلفاء أميركا بقطع التمويل عن إيران

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس حلفاء الولايات المتحدة بالمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية على إيران، واتهم طهران بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة.

وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر" قبل اجتماع مزمع مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في بروكسل: "نطالب حلفاءنا وشركاءنا بالانضمام لحملة الضغط الاقتصادي التي نقودها على النظام الإيراني. يجب أن نقطع كل التمويل الذي يستخدمه النظام (الإيراني) لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة". واعتبر أنه "لا يمكن التوقع بالتوقيت التي ستحضر فيه إيران لعمل إرهابي أو لأعمال عنف أو لزعزعة استقرار في إحدى دولنا".

وأرفق بومبيو تغريدته بصورة تظهر مواقع بعض الهجمات الإرهابية التي شنتها إيران أو دعمتها على الأراضي الأوروبية بين 1979 و2018.