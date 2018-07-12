ترمب: الإيرانيون يشعرون بألم كبير الآن.. وسيتصلون بي

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، أن إيران باتت تتعامل مع الولايات المتحدة "بقدر أكبر بكثير من الاحترام مما كان عليه الحال في السابق"، متوقعاً تواصلاً بين الطرفين سيؤدي لاتفاق ما.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "إيران ستتصل بي في وقت ما وتطلب التوصل لاتفاق وسنفعل ذلك".

وأضاف ترمب متحدثاً عن الإيرانيين: "أعلم أن لديهم الكثير من المشاكل وأن اقتصادهم ينهار. إنهم يشعرون بألم كبير الآن".

أما عن لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأكد ترمب سيبحث مع نظيره "عدة قضايا"، منها التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ومسألة شبه جزيرة القرم. وقال ترمب رداً على سؤال حول المواضيع التي سيبحثها مع الرئيس الروسي: "سنطرح أسئلة حول سوريا، سأطرح أسئلة حول التدخل، سؤالكم المفضل".

كما أكد ترمب أنه سيثير خلال محادثاته مع بوتين قضايا الحد من الأسلحة وتمديد معاهدة ستارت الجديدة وانتهاكات روسيا لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. وأضاف: "سندخل الاجتماع دون أن ننشد الكثير. نريد أن نعرف بشأن سوريا. سنتحدث عن التدخل.. سنتحدث عن أوكرانيا".

واعتبر ترمب أن اجتماعه مع بوتين الأسبوع المقبل ربما يكون أسهل اجتماع خلال زيارته لأوروبا.

كما شدد ترمب على أن بوتين "منافس" وليس "عدواً". وقال ترمب عن بوتين "إنه منافس... هل هو عدوي؟ إنه ليس عدوي... آمل أن يصبح يوما ما صديقا. أنا فقط لا أعرفه جيدا.. هو يمثل روسيا، وأنا أمثل الولايات المتحدة".

وردا على سؤاله عما إذا كان بوتين يشكل تهديدا، قال ترمب: "لا أريده أن يكون كذلك ولهذا لدينا حلف شمال الأطلسي".