"القوى الديمقراطية" يشكل أوسع ائتلاف لإسقاط نظام إيران

يعقد "مجلس القوى الديمقراطية في إيران" وهو أكبر ائتلاف يضم مختلف الأحزاب والمنظمات المعارضة للنظام الإيراني في الخارج، مؤتمره الثاني بمدينة كولونيا في #ألمانيا، يومي السبت والأحد، تحت شعار "إسقاط نظام ولاية الفقيه وإيجاد بديل ديمقراطي".

ويهدف المؤتمر إلى "حشد كافة قوى المعارضة لتوحيد حراك الداخل والخارج لتسريع عملية إسقاط النظام وإقامة دولة تعددية فيدرالية على أنقاضه، بحيث تكفل حقوق كل مكونات المجتمع وتؤسس لنظام ديمقراطي يتعايش بسلام مع جيرانه والعالم"، بحسب المنظمين.

ويُعتبر "مجلس القوى الديمقراطية في إيران" أول ائتلاف من نوعه حيث يشمل قوى تمثل القومية الفارسية، إضافة إلى أحزاب ومنظمات القوميات غير الفارسية التي شاركت في تأسيسه وهي كل من "الجبهة الديمقراطية لإيران، وحزب كوملة كردستان الإيرانية، وحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي والمركز الثقافي السياسي الأذربيجاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الشعب البلوشي، والمركز الثقافي السياسي التركماني والجبهة المتحدة لبلوشستان وحزب اتحاد البختيارية ولورستان"، إضافة إلى عدد من نقابات العمال ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات السياسية المستقلة.

وقال قادة في المجلس في مقابلات خاصة مع "العربية.نت"، إن من أهم أهداف المؤتمر الثاني هو تشكيل أوسع للتحالف السياسي لعملية "تغيير النظام" في #إيران من خلال انضمام المزيد من المجموعات والأحزاب والشخصيات والتحرك لكسب تعاطف المجتمع الدولي وشعوب المنطقة لدعم الاحتجاجات الداخلية للشعوب الإيرانية المنتفضة ضد نظام ولاية الفقيه.

البديل الديمقراطي

وقال عباس خورسندي، المتحدث باسم مجلس القوى الديمقراطية في إيران لـ "العربية.نت"، إنه " خلال هذا المؤتمر سيتم طرح قضية البديل الديمقراطي لنظام ولاية الفقيه وسبل التضامن والوحدة بين كافة قوى المعارضة من أجل إيجاد هذا البديل".

وأكد خورسندي وهو أمين "الجبهة الديمقراطية الإيرانية" في الخارج أن "استراتيجية مجلس القوى الديمقراطية تتمحور حول توحيد كافة الشعوب والقوميات ومكونات المجتمع الإيرانية لإسقاط النظام عن طريق العصيان المدني الشامل والاحتجاجات العارمة".

وأكد أن أي "دولة تسعى إلى مساعدة الشعب الإيراني وإقامة الديمقراطية في إيران لمساعدة المعارضة والشعب الإيراني، تعتبر صديقة للشعب الإيراني، وبالمقابل فإن أي دولة تدافع عن نظام ولاية الفقيه، لا يمكن لها أن تحافظ على مصالحها مع الشعب الإيراني على المدى الطويل، لأن هذا النظام زائل لا محالة".

وردا على سؤال حول شكل النظام السياسي المستقبلي لإيران من وجهة نظر المجلس، قال خورسندي إن "هدف المجلس هو إقامة الديمقراطية في إيران وتوزيع السلطة السياسية وثروات البلاد والموارد الاقتصادية بالتساوي والعدل على كافة المكونات، وهذا يعني القضاء على الاستبداد ودخول عصر الديمقراطية والحرية من خلال نظام فيدرالي يلبي طموح كافة مكونات المجتمع الإيراني من مختلف القوميات والأقليات العرقية والدينية، كما نهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز القائمة على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الأصل".

أكبر تحالف لقوى المعارضة

من جهته، قال الدكتور كريم عبديان بني سعيد، أحد قادة المجلس ومستشار حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي لـ "العربية.نت"، إن "هدف المؤتمر الأساسي هو بدء حوار جاد للاتفاق على خطة مرحلية للإطاحة بنظام ولاية الفقيه الدكتاتوري من خلال تشكيل أكبر تحالف لقوى المعارضة الإيرانية".

وأكد أن "الخلاص والتحرر من هذه الديكتاتورية بعد 4 عقود أصبحت حتمية تاريخية، ولكن إسقاط هذا النظام يتطلب بالضرورة توحيد كافة قوى المعارضة التي أمامها الآن فرصة تاريخية في ظل استمرار انتفاضات الشعوب الإيرانية وتصاعد الغضب والاستياء لدى جميع الإيرانيين وشعوب المنطقة من هذا النظام الذي يستمر بالقتل ودعم الإرهاب وإراقة دماء الآلاف من المدنيين الأبرياء، سواء في داخل إيران أو في #سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة".

وأشار بني سعيد إلى استراتيجية المجلس الديمقراطي "لتغيير النظام"، وقال إنها تركز على " استمرار وتوسيع الاحتجاجات والإضرابات العمالية حتى مرحلة العصيان المدني الشامل لشل قدرات النظام واستنزافه".

مجلس تأسيسي لمرحلة انتقالية

وقال بني سعيد إن مجلس القوى الديمقراطية سيبحث خلال هذا المؤتمر مرحلة ما بعد التغيير أيضا ويدرس مشروعا لتشكيل "مجلس تأسيسي" بمشاركة جميع القوى والأحزاب والمجموعات ومكونات المجتمع الإيراني، ثم تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر، والبدء بصياغة دستور يحدد نوع الحكومة الديمقراطية ونظام الدولة الفيدرالي المبني على حق تقرير مصير الداخلي للشعوب والقوميات".

انضمام قوى جديدة

من جانبه، قال خالد حسن بور، وهو عضو في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن المؤتمر الثاني لمجلس القوى الديمقراطية سيبحث سبل انضمام العديد مع الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى من أجل توسيع قاعدة المجلس، وبالتالي خلق تحالف أوسع وبديل ديمقراطي شامل".

وأكد أن "المجلس يعتقد أن الإطاحة بالنظام الإيراني سيتم على أيدي أبناء الشعوب الإيرانية لكنهم بالتأكيد يحتاجون إلى الدعم السياسي والمعنوي لمطالبهم من قبل المجتمع الدولي".

وردا على سؤال حول مسألة التنوع العرقي في المجتمع الإيراني ودور المرأة في مجلس القوى الديمقراطية، قال حسن بور إن "المجلس اعترف لأول مرة في تاريخ الجماعات السياسية في إيران بهوية القوميات غير الفارسية وحقها في تشكيل كياناتها السياسية ضمن أقاليم فيدرالية وأدرجه كبند مستقل في برنامجه السياسي".

وأضاف: "كما أننا نعتقد أن المرأة يجب أن تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل، لكن هذا المطلب بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق لن تتم إلا بإقامة نظام تعددي يفصل الدين عن الدولة، ويحترم حقوق كافة الأقليات".