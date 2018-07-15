حكم إيراني "مونديالي" قد لا يعود لوطنه لأنه صافح امرأة

هدد الحكم الإيراني الدولي علي رضا فغاني بأنه ربما لن يعود إلى #إيران بعد مشاركته في مونديال روسيا، بسبب مساءلته من قبل اتحاد كرة القدم الإيراني على خلفية مصافحة سيدة خلال فعاليات كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أسند إدارة مباراة منتخبي إنجلترا وبلجيكا، أمس السبت، إلى فغاني، لتحديد المركزين الثالث والرابع بنهائيات كأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز الفريق البلجيكي.

لكن مشاكل الحكم الإيراني تعود ليوم الأربعاء الماضي، حين قام بمصافحة زوجة أحد زملائه عندما تقدمت إليه لإلقاء التحية وهو جالس في مدرجات ملعب لوجنكي لمشاهدة المباراة بين كرواتيا وإنجلترا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور فغاني وهو يصافح ويعانق تلك السيدة، وعلّق بعض الإيرانيين على الصورة مذكّرين الحكم بأنه سيواجه مشاكل بعد عودته إلى إيران بسبب ما حدث.

في البداية، لم يبد الحكم الدولي الإيراني ردة فعل حادة على هذه التعليقات، وكتب: "هذه الردود في الفضاء الافتراضي تُعد أموراً عادية، فهذه السيدة هي صديقة وزوجة أحد أقرب أصدقائي، وأنا آسف لمن يبحث عن أمور هامشية".

لكن سرعان ما جاء التعليق الرسمي من قبل اتحاد كرة القدم الإيراني الذي تساءل عن الأسباب التي دفعت فغاني لمصافحة زوجة زميله، وطلب الاتحاد من الحكم تقديم إيضاحات بهذا الشأن.

وجاء الرد من قبل فغاني في شكل تهديد، حيث كتب: "لا أفهم سبب هذا التصرف، أنا أعرف هذه السيدة منذ 2013، وأنا على علاقة ودية بزوجها الذي هو زميلي، وهي صديقة أيضاً، وعندما رأتني باركت لي تكليفي بتحكيم المباراة (بين بلجيكا وإنجلترا). وإذا يريدون النبش في الهوامش، عليهم تذكيري بذلك، فأنا ليست لي مشكلة مع أحد ولكن قد أمسك بيد زوجتي وأذهب دون عودة".

يذكر أن علي رضا فغاني من مواليد 21 مارس/آذار 1978 في مدينة كاشمر، وهو حكم كرة قدم إيراني أصبح حكماً دولياً لدى الفيفا في عام 2008. واختير فغاني لإدارة مباريات ضمن كأس الاتحاد الآسيوي في عام 2010 وكأس آسيا 2015، وفي دوري أبطال آسيا لمواسم عدة. وأخيراً، أسندت إليه مهمة تحكيم 3 مباريات في كأس العالم 2018 بروسيا.. واليوم بسبب مصافحة زوجة زميل له قد لا يعود إلى إيران.