جنرال بالحرس الثوري ينتقد تهديد روحاني بإغلاق مضيق هرمز

انتقد الجنرال حسين علائي، القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني، التهديدات التي أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من القادة العسكريين الإيرانيين حول إغلاق مضيق هرمز في حال تم حظر صادرات النفط الإيراني.

واعتبر علائي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن هذه التصريحات "غير مدروسة"، قائلا إن "إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، لكن أميركا أيضا قادرة على إعادة فتحه".

ويعتبر حسين علائي، الذي شغل سابقا مناصب رئيس أركان الحرس الثوري، ووكيل وزارة الدفاع ورئيس منظمة الصناعات الجوية لوزارة الدفاع الإيرانية، من أهم الشخصيات العسكرية المقربة من التيار الإصلاحي، ويشغل حاليا مدير خطوط "آسمان" التي صنفتها أميركا على قائمة العقوبات بسبب تورطها في دعم الإرهاب ونقل الجنود والأسلحة والميليشيات إلى #سوريا ودول في الشرق الأوسط.

واعتبر محللون تصريحات علائي تشكيكا في قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن وصادرات النفط.

وكان روحاني هدد في تصريحات على هامش زيارته إلى سويسرا في 3 يوليو/تموز الجاري، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أشاد بتصريحات الرئيس روحاني. وقال إن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

من جهتها، ردت الولايات المتحدة على تلك التصريحات بأنها ستفعل كل ما بوسعها لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز أمام التهديدات الإيرانية.