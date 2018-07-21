مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري باشتباكات غرب إيران

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات "الباسيج" التابعة لها وجرح 8 آخرين، خلال اشتباكات، وقعت فجر السبت، مع مجموعة تابعة لحزب كردي إيراني معارض يتخذ من جبال قنديل الحدودية، الواقعة بين العراق وإيران، مقراً له.

وقال حاكم مدينة مريوان، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، محمد شفيعي، إن الاشتباكات حدثت حينما اقتحمت مجموعة مسلحة مقراً لميليشيات "الباسيج" في قرية "دري روي"الحدودية مع كردستان العراق.

ونقلت وكالة "فارس" عن شفيعي قوله إن 19 من عناصر الحرس الثوري والباسيج أصيبوا بإطلاق نار مباشر، حيث قتل 11 عنصراً منهم على الفور، بينما تم إسعاف الآخرين، عقب انسحاب المجموعة المهاجمة.

وبينما لم تعلن لحد الآن أية مجموعة مسؤوليتها عن العملية، أكد مدير الشؤون الأمنية في محافظة كردستان، رضا ميرزائي، لوكالة "إيسنا"، أن المهاجمين كانوا من حزب الحياة الحرة لكردستان "بيجاك"، المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني التركي "بي كا كا".

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، زادت الاشتباكات بين الحرس الثوري وقوات حرس الحدود الإيرانية مع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، كحزب "بيجاك" وحزب "كومله" و"الديمقراطي الكردستاني" وغيره، التي تتخذ من جبال قنديل، على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا داخل أراضي إقليم كردستان العراق، مقرات لها.