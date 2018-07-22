زلزال ثالث يهز إيران.. وإصابة 25 شخصاً

هز زلزال بقوة 5.9 درجة غرب #إيران، الأحد، وتسبب بإصابة 25 شخصاً بجروح، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين بقوة 4.7 و5.7 درجة في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه الغربي، هوشانج بازواند، للتلفزيون، إنه تلقى تقارير عن سقوط 25 جريحاً لم تكن إصاباتهم تستلزم نقلهم للمستشفيات.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزالين الأولين ألحقا أضراراً بمبانٍ في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قول رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، مرتضى سليمي: "تشير التقارير إلى انهيار بعض الجدران لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة".

وتتخلل #إيران أحزمة زلزالية خطيرة، وشهدت زلازل مدمرة في السنوات الماضية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، هز زلزال قوته 7.3 درجة غرب إيران، ما أسفر عن سقوط 620 قتيلاً على الأقل وآلاف المصابين.