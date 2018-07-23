خلال 24 ساعة.. زلزال رابع بقوة 5.8 درجة يضرب إيران

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز جنوب شرق إيران في وقت مبكر اليوم الاثنين بعد ثلاثة زلازل في البلاد في اليوم السابق، بما في ذلك زلزال تسبب في إصابة قرابة 290 شخصا في الغرب.

وقال مجيد سعيدي، رئيس هيئة إدارة الأزمات في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "حتى الآن لدينا تقارير عن أضرار في بعض المباني ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات".

وأضاف سعيدي أن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى 26 قرية متضررة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة، وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كرمان.

وأضافت أنه ضحل جدا، إذ جاء على عمق عشرة كيلومترات فحسب، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من تأثيره.

هذا وهز زلزال بقوة 5.9 درجة غرب #إيران، الأحد، وتسبب بإصابة 25 شخصاً بجروح، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين بقوة 4.7 و5.7 درجة في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه الغربي، هوشانج بازواند، للتلفزيون، إنه تلقى تقارير عن سقوط 25 جريحاً لم تكن إصاباتهم تستلزم نقلهم للمستشفيات.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزالين الأولين ألحقا أضراراً بمبانٍ في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.