بومبيو: إيران وراء المعاناة والموت والإرهاب

اتهم وزير الخارجية الإيراني، مايك بومبيو، النظام الإيراني، بالتسبب في المعاناة والموت والإرهاب للإيرانيين والعالم بأسره وخاصة أوروبا.

وقال بومبيو في تغريدة على "تويتر"، الثلاثاء: "النظام الإيراني تسبب بالمعاناة والموت لشعبه والعالم. وفي أوروبا وحدها، أثارت الاغتيالات والتفجيرات التي دبرتها إيران، فضلا عن الهجمات الإرهابية الأخرى، رعب عدد لا يحصى من البشر".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تغريدة ثانية: "أوروبا ليست محصنة من الإرهاب الذي تدعمه إيران. وهذا الشهر، أدين "دبلوماسي" إيراني في فيينا بمؤامرة لتفجير تجمع انتخابي في فرنسا. وفي الوقت نفسه، الذي يحاول النظام إقناع أوروبا بالبقاء في الاتفاق الإيراني، يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا".