تركيا: لسنا ملزمين بالعقوبات الأميركية على إيران

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن بلاده أبلغت المسؤولين الأميركيين بأنها تعارض العقوبات الأميركية على #إيران، وأنها ليست ملزمة بتطبيقها.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي بأذربيجان: "لسنا مضطرين للالتزام بالعقوبات التي يفرضها بلد على آخر. ونحن لا نعتبر العقوبات صائبة أيضاً".

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة وأبلغناها بصراحة: تركيا تحصل على النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق. إذا لم أشتر من إيران الآن، فمن أين أسد هذه الحاجة؟".

وكان وفد أميركي قد زار تركيا، الأسبوع الماضي، لإجراء مباحثات مع أنقرة حول العقوبات على إيران وإرهاب طهران في المنطقة.