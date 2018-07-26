سليماني لترمب: البحر الأحمر لم يعد آمناً

وجه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، تهديداً مباشراً للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قائلاً إن "البحر الأحمر لم يعد آمناً"، في إشارة منه إلى قيام #ميليشيات_الحوثي، المدعومة من #طهران، بشن هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين، الأربعاء، ما يدل على تورط #إيران بشكل مباشر بتهديد الملاحة في البحر الأحمر بالإيعاز لميليشيات الحوثيين التابعة لهم بمهاجمة ناقلات النفط.

وأثنى سليماني، خلال كلمة ألقاها في مدينة همدان، الخميس، وبثها التلفزيون الإيراني، على تصريحات الرئيس حسن #روحاني، الذي هدد بإغلاق #مضيق_هرمز ومواجهة الولايات المتحدة بطرق مختلفة بقوله "لدينا مضائق كثيرة وهرمز أحدها".

موضوع يهمك هدد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب في تغريدة له عبر #تويتر، الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا: "إياك أن تهدد الولايات... ترمب يهدد روحاني بعواقب لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ أميركا

وأضاف أن "التصريحات الشجاعة للرئيس روحاني تركت أثرها في نفوس الشعب".

وتأتي هذه التهديدات بعدما حذر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في تغريدة على "تويتر"، الاثنين الماضي، روحاني من مغبة تهديد أميركا بالقول: "إياك أن تهدد أميركا مرة أخرى وإلا ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ".