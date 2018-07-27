نائب ترمب للإيرانيين: واصلوا جهودكم من أجل الحرية

دعا مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشعب الإيراني إلى "مواصلة جهوده من أجل الحرية"، معلناً وقوف الولايات المتحدة مع مطالبهم.

وأشار نائب رئيس الولايات المتحدة الذي كان يتحدث خلال مؤتمر "تعزيز الحريات الدينية" بحضور مندوبي حوالي 80 دولة، إلى انتهاكات حقوق النشطاء الدينيين في إيران.

وقال بنس: "لنلقِ نظرة على تعامل الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، حيث يعد المسيحيون والسنة والبهائيون الأقل حرية في إيران.. إنهم يتعرضون باستمرار للقمع وحتى القتل".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه "خلال العام الماضي قتل أكثر من 20 شخصاً كردياً سنياً بسبب اتهامهم بما أطلق عليه (محاربة الله) لكنهم في الواقع أعدموا بسبب عقائدهم فقط.. هذا هو تبرير الجمهورية الإسلامية لجرائمها"، وفق قوله.

وقال بنس: "شعب الولايات المتحدة لديه رسالة إلى الشعب الإيراني الذي يعاني من الظلم، وتؤكد أننا في نفس الوقت الذي نعارض فيه أنشطة قادتكم المضرة في طهران، لكننا نقف إلى جانبكم"، وأضاف: "نحن ندعو لكم ونحثكم على مواصلة شجاعتكم في متابعة قضية الحرية ومستقبل مسالم لشعبكم".

وأشار بنس في جزء آخر من خطابه إلى البلدان التي توجد فيها انتهاكات للحرية الدينية، قائلاً إن "83% من سكان العالم موجودون في بلدان لا توجد فيها حريات دينية أو يتعرضون للمضايقة من قبل الدولة أو حتى من قبل المتدينين".