صحيفة إيرانية تحذر روحاني من الوقوع في "فخ ترمب"

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية تصريحات الرئيس الإيراني #حسن_روحاني المتشددة ضد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، والتي لاقت استحسانا لدى المرشد والمتشددين في إيران.

وجاء في مقال الصحيفة تحت عنوان "سيدي الرئيس هذا فخ"، في إشارة إلى ردود روحاني على تصريحات ترمب بعد قرار الأخير مواجهة طموحات إيران النووية وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

وشهد الأسبوع الماضي تصريحات لمسؤولين إيرانيين وأميركيين بدأت من روحاني الذي حذر ترمب من "اللعب في ذيل الأسد"، فرد عليه ترمب فوراً: "لا تهددنا وإلا سترى ما لم تره إلا قلة في التاريخ".

ونصحت صحيفة "جمهوري إسلامي" الرئيس روحاني بعدم الخروج عن الاعتدال والمنطق ومراعاة القواعد خلال ردوده على تصريحات المسؤولين الأميركيين، لاسيما ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو.

وقالت الصحيفة حول تصريحات المسؤولين الأميركيين: "هم محترفون، وهدفهم أن يجروا سلطات الجمهورية الإسلامية للرد، ومع استمرار هذه الردود سيحصلون على الحجج لتنفيذ أهدافهم".

وفي إشارة إلى إشادات الحرس الثوري والمتشددين بتصريحات الرئيس روحاني، علقت الصحيفة الإيرانية: "الذين سعوا جاهدين لإفشال الاتفاق النووي، هم اليوم يشيدون بتصريحاتك".

وكان روحاني قد هدد بإغلاق #مضيق_هرمز في حال تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية وعودها بمنع الصادرات النفطية الإيرانية. وبعد يوم كرر نائب رئيس البرلمان الإيراني على مطهري تهديد بلاده وقال: "إذا وصلت صادراتنا النفطية إلى الصفر سنغلق مضيق هرمز".

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران في الأسبوع الأول من أغسطس/آب القادم، وتستهدف الذهب والمصارف والسيارات، لكن ستشهد العقوبات ذروتها في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث ستمنع الولايات المتحدة أي تعامل نفطي أو غازي مع إيران، وبذلك يتم تطبيق عقوبات غير مسبوقة ضد النظام الإيراني.

وذكر روحاني في آخر خطاب له حول العقوبات القادمة ضد بلاده أن الولايات المتحدة تسعى إلى إسقاط النظام وتفكيك إيران.