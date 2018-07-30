ترمب يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا "عقوبات النفط الإيراني"

أفادت شبكة "صوت أميركا" VOA أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيبحث، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي #العقوبات_على_إيران وتأثيرها على إيطاليا كأكبر مستورد أوروبي للنفط من #إيران.

ويستقبل ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، كونتي الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ تسلمه منصبه في مطلع الشهر الماضي.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن رئيس الوزراء الإيطالي اليميني أصبح أقوى مؤيد لحكومة ترمب في أوروبا الغربية.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن الزعيمين الأميركي والإيطالي سيشاركان في لقاء مطول برفقة مستشاري الطرفين بعد اجتماع خاص وقصير بين الرئيسين.

ووفقا لـ"صوت أميركا"، سيركز الاجتماع على "تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع النطاق الكامل للتعاون الدفاعي بين البلدين"، كما رجحت أن يخصص جزء من المحادثات لواردات النفط من إيران.

وتعد #إيطاليا أكبر مشتر للنفط الإيراني في أوروبا وأول شريك تجاري لطهران في الاتحاد الأوروبي، لكن بدء تطبيق الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران في 4 أغسطس/أب المقبل، سيتسبب في الكثير من المشاكل في المعاملات المصرفية والتجارية بين روما وطهران.

وكان ترمب قد قال لرئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، خلال لقائهما في واشنطن في ابريل/نيسان العام الماضي، إن "إيران تقوم بتحركات غير لائقة، وإن الاتفاق النووي معها كان سيئا ويجب مراجعة الاتفاق وانتهاكاتها والتباحث بشأنها مستقبلا".

وكانت هذه التصريحات قبيل انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.

ومن المتوقع في لقاءي كونتي وترمب اليوم أن يتم بحث مستقبل علاقات روما بطهران، حيث من المقرر استئناف جولتي العقوبات الأميركية على طهران، والتي تستهدف صادرات النفط والغاز الإيراني، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت شحنات النفط الإيرانية المتجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي قد انخفضت الشهر الماضي بمقدار الثلث، حيث قام المشترون في إسبانيا واليونان وإيطاليا باستيراد كميات في يونيو/حزيران أقل مما كانت عليه خلال مايو/أيار.