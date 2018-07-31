إيران ترد على ترمب: عرضك يتناقض مع أفعالك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التفاوض مع طهران يتناقض مع أفعاله، حيث تفرض واشنطن عقوبات على إيران، وتضغط على دول أخرى لتجنب التجارة مع الجمهورية الإسلامية.

ونسبت وكالة "فارس" للأنباء إلى المتحدث بهرام قاسمي قوله: "العقوبات والضغوط هي النقيض التام للحوار".

وأضاف: "كيف يمكن لترمب أن يثبت للشعب الإيراني أن تصريحاته الليلة الماضية تعكس نية حقيقية للتفاوض، وأنه لم يدل بها بغرض تحقيق مكاسب شعبوية".

يأتي ذلك فيما قال نائب كبير في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن الوقت غير مناسب لأن تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة بعد يوم من إعلان الرئيس ترمب عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط.

ونقلت "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" عن علي مطهّري نائب رئيس البرلمان قوله "لو لم ينسحب ترمب من اتفاق (إيران) النووي (مع القوى العالمية) ويفرض عقوبات على إيران لما كانت هناك أي مشكلة في المفاوضات مع أميركا".

وأضاف "لكن التفاوض مع الأميركيين سيكون إذلالاً الآن".

من جهته، قال كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران الثلاثاء إن طهران لا ترى أي قيمة لعرض الرئيس الأميركي.

موضوع يهمك قال حميد أبو طالبي، مستشار الرئیس الإیراني حسن روحاني، معلقاً على تصريحات الرئيس دونالد ترمب الأخیرة، إن "من يؤمن... إيران تضع "عصا النووي" في دواليب عرض ترمب إيران

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية عن خرازي قوله: "استناداً إلى خبراتنا السيئة في المفاوضات مع أميركا واستناداً إلى انتهاك المسؤولين الأميركيين لالتزاماتهم فمن الطبيعي ألا نرى أي قيمة في عرض ترمب".

بدوره، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي الثلاثاء إن إيران لا تثق في الولايات المتحدة كشريك تفاوض وذلك بعد يوم من عرض ترمب.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية عن الوزير قوله: "الولايات المتحدة ليست أهلاً للثقة. كيف يمكننا أن نثق في هذا البلد بعد أن انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي؟".

وكان حميد أبو طالبي، مستشار الرئیس الإیراني حسن روحاني، قال معلقاً على تصريحات الرئيس دونالد ترمب الأخیرة، إن "من يؤمن بالحوار علیه الابتعاد عن اللغة العدائية مع طهران والعودة إلى الاتفاق النووي".