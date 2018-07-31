مسؤول إيراني يقترح إنشاء "خط ساخن" بين طهران وواشنطن

اقترح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إنشاء "خط ساخن" بين طهران وواشنطن.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال فلاحت بيشه: "يجب ألا تتحول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى محرمات".

وبيّن أن بلاده تنظر بإيجابية إلى إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لعقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين.

موضوع يهمك ساعات بعد أن أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استعداده للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين بدون شروط مسبقة، أعلن وزير... بومبيو: هذه شروط واشنطن للتفاوض مع طهران أميركا

وأضاف أن المصالح الوطنية لطهران وواشنطن ستكون "لعبة بيد الآخرين" إلى أن يتم إنشاء خط ساخن (قناة اتصال) بين الطرفين.

وأمس الاثنين، أبدى ترمب استعداده للاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين في أي وقت أرادوا بدون شروط.

وقال ترمب، رداً على سؤال عن مدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني: "أنا أؤمن باللقاءات، خصوصا فيما يتعلق بالحروب"، مضيفاً: "لا شيء خاطئا في أن نجتمع".