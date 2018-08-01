حجاج إيرانيون من المدينة: وجدنا كل التسهيلات دون تمييز

أشاد عدد من الحجاج الإيرانيين لدى وصولهم #المدينة_المنورة بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية #السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما لقوه ولمسوه من خدمات وتسهيلات دون تمييز.

ووصفوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية، لحظة وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مشاهداتهم للإمكانات والجهود التي سخرتها المملكة لجميع الحجاج بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، وبالجهود العظيمة التي أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وقدّم الحاج الإيراني حسن ترابي شكره على حسن الاستقبال والترحيب الذي وجده منذ قدومه، وعلى التسهيلات المختلفة من قبل رجال الجوازات الذين أسهموا في سرعة إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم إلى مقر سكنهم، إضافة إلى قيامهم بتوزيع المياه والورد والهدايا على جميع الحجاج القادمين، مثمنا هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحجاج.

من جهته، أفاد المسؤول على قافلة حجاج مدينة برزك الإيرانية، حجة الله إلحاقي، بأنه وجد الاستقبال الحسن والحفاوة البالغة منذ نزوله لمطار المدينة المنورة، منوهاً بالخدمات المتنوعة والترتيب الجميل والمعاملة الحسنة من جميع الجهات الأمنية والخدمية العاملة في المطار.

وأعرب الحاج الإيراني أبو القاسم علي دست، عن شكره وتقديره لجميع الجهات القائمة على خدمة الحجاج في بلاد الحرمين، وما وجدوا من خدمات من جميع النواحي، سواء كانت أمنية أو خدمية أو صحية، مبينا أنهم ضيوف على المملكة التي اشتهرت بإكرامها لضيوف الرحمن من جميع دول العالم دون استثناء أو تمييز.