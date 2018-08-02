إيران تستعد لمناورات إغلاق مضيق هرمز.. وأميركا تتابع

قالت مصادر أميركية إن إيران تستعد لإجراء مناورات لإغلاق مضيق هرمز خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لتنفيذ تهديدها في حال تم حظر صادراتها النفطية.

ونقلت وكالة "رويترز " عن مسؤولين أميركيين، لم تسمهم، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة، لتقدم موعد تدريبات سنوية.

ويأتي التصعيد الإيراني في إطار التوتر بين البلدين مع اقتراب تنفيذ الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران في 6 أغسطس/آب الجاري.

ووفقاً لرويترز، فقد أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.

وقال الكابتن بيل إيربان، المتحدث باسم القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط "نحن على علم بالزيادة في العمليات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان".

وأضاف "نتابع الوضع عن كثب وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة في الممرات المائية الدولية".

وتأتي الاستعدادات الإيرانية للمناورات البحرية في الخليج بالرغم من أن الرئيس الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تراجع عن تهديداته بإغلاق مضيق هرمز بوجه صادرات النفط وقال خلال استقباله الثلاثاء السفير البريطاني الجديد لدى طهران، روبرت ماكير، إن بلاده لا تسعى لإحداث توترات بالمنطقة أو عرقلة تدفق النفط".

وجاء هذا التغير بعدما تصاعدت التهديدات الإيرانية حول تهديد الملاحة في الخليج، خاصة بعد التصريحات التي أطلقها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قال الخميس الماضي إن "البحر الأحمر لم يعد آمناً"، في إشارة منه إلى قيام ميليشيات الحوثي، المدعومة من طهران، بشن هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين، الأربعاء، ما يدل على تورط إيران بشكل مباشر بتهديد الملاحة في البحر الأحمر بالإيعاز لميليشيات الحوثيين التابعة لهم بمهاجمة ناقلات النفط، بحسب محللين.