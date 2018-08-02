إيران.. مظاهرات عارمة واشتباكات عنيفة مع الأمن

اندلعت مظاهرات عارمة مناهضة للنظام الإيراني في أنحاء مختلفة من البلاد، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، وسط هتافات تندد بارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية، والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

وتجددت المظاهرات في أصفهان لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهرت مقاطع خروج المئات في شارع أمير كبير وهم يهتفون "لا تخافون.. نحن متحدون"، بينما أظهرت مقاطع عبر مواقع التواصل حدوث اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وشبان يهتفون "الموت للديكتاتور".

كما انطلقت مسيرات حاشدة في شيراز، مركز محافظة فارس، هتف خلالها المتظاهرون بشعارات "الموت للديكتاتور" و"لا تخفينا الدبابات والمدافع .. الملالي يجب أن يرحلوا".

وفي مدينة كرج، جنوب طهران التي شهدت مظاهرات البارحة أدت إلى اشتباكات مع الشرطة والأمن، خرجت مسيرات صباح الخميس في منطقة اشتهارد.

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تظاهرات پر شور مردم #شیراز

پنجشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۵۰

توپ تانك فشفشه اخوند بايد گم بشه#چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/2tUX64VHHT — 🏳️زُرْوانْ🏳️ (@Z0RVAAN) August 2, 2018

وفي مشهد، مركز محافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران، خرجت مظاهرات حاشدة هتف خلالها المحتجون بـ "يسقط الغلاء" و"لا نريد مسؤولين غير أكفاء" و"يا سكان القصور اخجلوا واتركوا البلاد".