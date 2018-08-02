إيران.. مظاهرات عارمة واشتباكات عنيفة مع الأمن

اندلعت مظاهرات عارمة مناهضة للنظام الإيراني في أنحاء مختلفة من البلاد، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، وسط هتافات تندد بارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية، والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
وتجددت المظاهرات في أصفهان لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهرت مقاطع خروج المئات في شارع أمير كبير وهم يهتفون "لا تخافون.. نحن متحدون"، بينما أظهرت مقاطع عبر مواقع التواصل حدوث اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وشبان يهتفون "الموت للديكتاتور".
#اصفهان كماكان مى درخشد.— پرنده كوچولو (@littlbird2) August 2, 2018
درگيرى جوانان #برانداز و حمله به نيروهاى وحشى جاعش با سنگ.#بجنگ_تا_بجنگیم #براندازم #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسرى #IranRegimeChange @Sonia22802764 @iranazadi1395 pic.twitter.com/JIj77o5HL6
كما انطلقت مسيرات حاشدة في شيراز، مركز محافظة فارس، هتف خلالها المتظاهرون بشعارات "الموت للديكتاتور" و"لا تخفينا الدبابات والمدافع .. الملالي يجب أن يرحلوا".
#چالش_دعوت_به_تظاهرات #فوری— ЯΛÐłCΛŁłST (@DR_FRANKESHTEIN) August 2, 2018
هماکنون#شيراز چهارراه زند ١١ مرداد
مرگ بر ديكتاتور pic.twitter.com/0LD1nAStOP
وفي مدينة كرج، جنوب طهران التي شهدت مظاهرات البارحة أدت إلى اشتباكات مع الشرطة والأمن، خرجت مسيرات صباح الخميس في منطقة اشتهارد.
🔴 فوری— 🏳️زُرْوانْ🏳️ (@Z0RVAAN) August 2, 2018
تظاهرات پر شور مردم #شیراز
پنجشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۵۰
توپ تانك فشفشه اخوند بايد گم بشه#چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/2tUX64VHHT
وفي مشهد، مركز محافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران، خرجت مظاهرات حاشدة هتف خلالها المحتجون بـ "يسقط الغلاء" و"لا نريد مسؤولين غير أكفاء" و"يا سكان القصور اخجلوا واتركوا البلاد".