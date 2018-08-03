بريطانيا تحبط محاولة تهريب قطع صواريخ إلى إيران

أحبط موظفو الحدود في مطار هيثرو في لندن، الخميس، محاولة تهريب قطع صواريخ تستخدم في الرؤوس الحربية إلى إيران.

وتم الكشف عن اثنتين من "الحلقات الحلزونية"، وهي مكوّنات صغيرة مصنوعة من المطاط تستخدم في الرؤوس الحربية لوقف التسرب، وذلك خلال عملية فحص شحنات تغادر المطار، وفقاً لتقرير صحيفة "ستاندارد" المسائية التي تصدر في لندن.

وقد تم شحن القطع على أنها للاستخدام في صناعة النفط الإيرانية، لكن موظفي قوة حرس الحدود البريطانية أوقفوا الشحنة، واشتبهوا في أنها ستستخدم بالفعل في بناء الصواريخ.

وقالت مونيك ويك، نائب مدير قوة حرس الحدود البريطانية في مطار هيثرو للصحيفة: "حصلنا على اثنتين من الحلقات التي حددناها، وهي عبارة عن قطع من المطاط توضع بين الأنابيب لإيقاف التسرب، لكن يمكن استخدامها أيضا للرؤوس الحربية وما شابه، ولذا منع موظفونا إرسالها إلى إيران".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد فتحت السلطات البريطانية تحقيقاً لملاحقة الأفراد أو الشركات المتورطة في المخالفات المشتبه فيها لعقوبات الأمم المتحدة.

وتحظر بريطانيا بيع أو توريد أو نقل السلع أو التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى #إيران. ويواجه المتهمون بالتورط بهذه التهم غرامات باهظة وحكماً محتملاً بالسجن.

وتواصل إيران توسيع ترسانتها الصاروخية على الرغم من الاتفاق مع القوى الدولية الموقعة في عام 2015 للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2231 وهو أحد الأسباب التي دفعت بالرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الانسحاب من الاتفاق.