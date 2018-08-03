ظريف: دور الصين "محوري" في إنقاذ النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجمعة، أن دور #الصين "محوري" في إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من العام.

وقال ظريف إن "دور الصين في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وفي التوصل إليه والآن في الحفاظ عليه سيكون محورياً".



وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في أيار/مايو من الاتفاق المبرم عام 2015. وكانت عقوبات دولية قد رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق بينها وبين قوى عالمية مقابل كبح برنامجها النووي.



كما أمر ترمب بفرض عقوبات على طهران. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن واشنطن أبلغت حلفاءها بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.



وتحاول إيران وموقعون آخرون على الاتفاق، بينهم الصين، إنقاذه.