مطالبات لإيران بالإفراج عن 8 نشطاء بيئيين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، السلطات الإيرانية بالإفراج فوراً عن 8 نشطاء بيئيين، تم احتجازهم من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري، منذ 6 أشهر.

ووجهت عائلات هؤلاء، في وقت سابق، رسالة مفتوحة إلى كبار المسؤولين الإيرانيين قالوا فيها إن أقرباءهم محتجزون في سجن إيفين بطهران، ولا يسمح لهم بالاتصال بمحامين، مطالبين السلطات بزيارتهم في السجن للاستماع إلى ظروف احتجازهم.

والنشطاء هم كل من هومن جوكار، سيبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، عبد الرضا كوهبايه، ومراد طاهباز.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيانها الجمعة، إن هؤلاء الناشطين أعضاء في منظمة بيئية محلية تدعى "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية "، واتهموا من قبل السلطات بالتجسس باستخدام المشاريع البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية.

وفي 10 شباط/فبراير، ذكرت أسرة كاووس سيد إمامي، ناشط بيئي وأستاذ معروف اعتقل أيضاً، أنه توفي في الحجز في ظروف مجهولة، وزعمت السلطات الإيرانية انتحاره، لكنها لم تُجرِ تحقيقاً محايداً في وفاته، وفق المنظمة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن "6 أشهر مرت ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد دليلاً يبرر حبس نشطاء البيئة هؤلاء"، لافتة إلى أن "على السلطات تقديرهم لمعالجتهم المشاكل البيئية العميقة في إيران، لكن المؤسسات الأمنية المتشددة في البلاد نادراً ما تفوت فرصة لمعاقبة المبادرات المدنية المستقلة".

ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب. كما أكد مصدر أنه خلال زيارة قام بها أقارب المحتجزين في يونيو/حزيران، لاحظوا أن أحدهم قد كُسر سنه، بينما يحمل آخر كدمات وندوباً على أنفه.

وكان النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، قد صرح، في 9 أيار/مايو، أن وزير المخابرات، محمود علوي، ذكر صراحةً أنه لا يوجد دليل على أن النشطاء المحتجزين "جواسيس".

كذلك قال رئيس "المؤسسة البيئية الإيرانية"، عيسى كلانتري، في خطاب ألقاه بمؤتمر للتنوع البيولوجي، إن الحكومة شكلت لجنة تتألف من وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، وخلصوا إلى غياب أي دليل يشير إلى أن هؤلاء المعتقلين جواسيس.