مظاهرات تتجدد بطهران.. ومدن إيرانية وتهتف برحيل خامئني

تجددت #المظاهرات في العاصمة الإيرانية #طهران ومدن إيرانية أخرى لليوم الرابع على التوالي وسط تعالي هتافات "#الموت_للديكتاتور" و "#ليرحل_خامنئي".

وخرجت حشود في كل من طهران و #مشهد وكرج وقهدريجان بمحافظة #أصفهان وانديمشك وشيراز مركز محافظة فارس.

وبدأت مظاهرات من تقاطع ولي عصر، والشوارع المحيطة به حيث ردّد المحتجون شعار "الموت للدكتاتور "و "لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران".

في كرج مركز محافظة ألبورز، فقد خرج المئات مساء الجمعة وهم يهتفون "الموت للدكتاتور" وسط حضور مكثف لقوات الأمن.

وفي مدينة مشهد شمال شرقي إيران خرجت مظاهرة في حديقة "ملت" بشعار الموت للدكتاتور.

كما شهدت مدينة قهدريجان بمحافظة أصفهان مظاهرة قوبلت بإطلاق النار من قبل قوات الأمن، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، بحسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل.