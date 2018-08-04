أميركا: ندعم الأصوات المهمشة والاحتجاجات في إيران

علقت وزارة الخارجية الأميركية، على موجة الاحتجاجات الجديدة في إيران، بالقول إن الولايات المتحدة تأمل في الحرية للإيرانيين وتدعم أصوات الشعب الإيراني المهمشة".

وغرد الحساب الناطق بالفارسية التابع لوزارة الخارجية الأميركية عبر موقع " تويتر" الجمعة: "نتابع عن كثب الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان وكرج وشيراز وطهران ومدن أخرى في إيران".

وذكرت التغريدة أنه كما قال وزير الخارجية #بومبيو، فإن الكوميديا المريرة للوضع الاقتصادي الإيراني هي أن النظام مشغول بملء جيوبه، في حين أن الناس يصرخون من أجل التوظيف والتغيير وفرص العمل".

وفي تغريدة أخرى ذكرت #الخارجية_الأميركية أنه "بالرغم من أن الشعب الإيراني هو من يقرر مصير بلده في نهاية المطاف، إلا أن الولايات المتحدة تدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم إهماله لفترة طويلة".

درحالیکه این نهایتا برعهده #مردم_ایران است که مسیرحرکت کشورشان راتعیین کنند، #آمریکا از صدای مردم ایران،که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است،حمایت میکند.امید آمریکاست که۴۰ سال آینده ایران توام با سرکوب و ترس نباشد،بلکه توام با #آزادی وبه سرانجام رسیدن برای مردم ایران باشد۲از۲ pic.twitter.com/mQF8WOpykA — USA darFarsi (@USAdarFarsi) ٣ أغسطس ٢٠١٨

وأضافت: تأمل الولايات المتحدة في أن لا تشهد إيران خلال السنوات الأربعين القادمة، القمع والخوف، بل الحرية وخلاص الشعب الإيراني".

يأتي هذا بينما بدأت موجة الاحتجاجات الجديدة في المدن الرئيسية في #إيران منذ يوم الاثنين الماضي ضد الغلاء وانهيار العملة والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية واستمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الجمعة، وسط شعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيل مرشده علي خامنئي.