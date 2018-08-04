اتساع التظاهرات في إيران.. ومحتجون يهاجمون مدرسة دينية

قام محتجون غاضبون بإضرام النار في المدرسة الدينية التي يطلق عليها "الحوزة العلمية" في إيران، وذلك خلال مظاهرات ليلة الجمعة ـ السبت في منطقة اشتهارد بمدينة كرج جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، حيث استمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام لليوم الرابع على التوالي في مختلف أنحاء إيران.

ونقلت وكالة "فارس" عن علي هندياني، مدير المدرسة أن المحتجين انتقلوا في مسيرتهم إلى هذه المنطقة في حوالي الساعة التاسعة مساءً، حيث قام حوالي 500 شخص بتكسير زجاج المدرسة وسط شعارات مناهضة للنظام ورجال الدين الحاكمين.

وقال هندياني أيضاً إن قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق المتظاهرين، ومن ثم شنت حملة مداهمات للمنازل، واعتقلت المتورطين في حرق الحوزة، كما اعتقلت عدداً من المحتجين.

يذكر أن هذه ثاني حادثة تتكرر خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران، حيث قام متظاهرون خلال احتجاجات يناير الماضي بحرق حوزة في مدينة تركستان بمحافظة قزوين، حيث يعتبرها المتظاهرون ترمز للرجال الدين القابضين على السلطة والمتحكمين بمصائر الناس، بحسب ناشطين.

هذا وأظهرت مقاطع فيديو عن مظاهرات منطقة اشتهارد في مدينة كرج وهم يهتفون "لا تخيفنا الدبابة ولا المدفع .. الملالي يجب أن يرحلوا".

وانطلقت المظاهرة من الدوار الأول من كوهردشت وسط شعارات "الموت للدكتاتور" و"الموت (للمرشد الإيراني علي) خامنئي".

وهاجمت قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب وميليشيات ترتدي الزي المدني، المتظاهرين بعنف، وأطلقوا الرصاص الحي الذي أدى إلى إصابة أحد الشبان بجروح، بحسب المقاطع المنشورة.

أما في العاصمة طهران، فخرجت مظاهرة حاشدة غروب الجمعة، في تقاطع ولي عصر، ومتنزه دانشجو، أدت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتعالت شعارات "الموت للدكتاتور" و"أيها الإيراني ارفع صوتك للمطالبة بالحق"، حيث قامت الشرطة وقوات الأمن بتفريق المتظاهرين الذين هتفوا ضدهم بشعار "أنتم عديمو الشرف".

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وفي متنزه دانشجو حدثت صدامات بين الشباب المحتجين وعناصر النظام الذين كانوا يرتدون الزي المدني، وحصلت عمليات كر وفر، فيما انهال عناصر الأمن على المحتجين بالضرب المبرح.

كما أظهرت مقاطع أخرى خروج مظاهرة في مدينة شاهين شهر، بمحافظة أصفهان، الجمعة، التي حوصرت من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي مدن مشهد وكرج وقهدريجان بمحافظة أصفهان وأنديمشك وشيراز مركز محافظة فارس، أطلقت شعارات "الموت للدكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران"، تنديداً بإنفاق أموال وثروات البلاد على التدخلات العسكرية للنظام في دول المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل دعوات لاستمرار الاحتجاجات السبت، في مختلف الميادين والساحات والشوارع الرئيسي في طهران والمحافظات.