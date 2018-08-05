احتجاجات إيران تتواصل ليلاً واشتباكات عنيفة مع الأمن

تجددت المظاهرات في العاصمة #طهران ومدن إيرانية مختلفة مساء الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي احتجاجا على سياسات النظام الحاكم، بينما شهدت بعض المدن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ونشر ناشطون مقاطع تظهر خروج المئات في حي اكباتان، شمال غرب طهران، ومناطق أخرى مثل حديقة دانشجو، وسط العاصمة، وشارع كارغر ، وشارع أمير أباد، جنوب طهران.

🔴فوری

تهران. ۱۴ مرداد۹۷.

حلقه تظاهرات در حال شکل گیری - خیابان امیر آباد جنوبی

هموطنانی که نزدیک هستند سریع خود را به این نقطه از شهر برسانید#ارسالی#تظاهرات_سراسرى #IslamicRegimeMustGo pic.twitter.com/9Z4dRHk0Uf — بانوی پارسه👑 (@Greatpersia1980) August 5, 2018

وفي شارع انقلاب، وسط العاصمة طهران، انطلقت مظاهرة حاشدة هتف خلالها المتظاهرون "الموت للديكتاتور" حيث أظهر أحد المقاطع هجوم قوات الأمن على المحتجين بينما قام شبان بإحراق حاويات القمامة لإعاقة تقدم عناصر الأمن.

تهران ١٤ مرداد ١٣٩٧

درگيري شديد در خيابان انقلاب 👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/AOC28C4aPj — U.M (@UM47626185) August 5, 2018



كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في حديقة مسرح طهران.



ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مدينتي #قم و #كرج.

كما أغلقت الحكومة خدمة الهواتف النقالة وقطعت الإنترنت في كلتا المدينتين، لكي لا يتم نشر صور الاحتجاجات والاشتباكات، بحسب ناشطين.

وفي كازرون، التابعة لمحافظة فارس، خرج المئات في مظاهرة وسط المدينة وأطلقوا شعارات مناهضة للنظام.