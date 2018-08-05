احتجاجات إيران.. قم تنتفض وهتافات "الموت لحزب الله"

تطورت الاحتجاجات في #إيران في رقعتها وشعاراتها لتشمل في يومها الخامس مدينة #قم "الدينية" وسط البلاد، حيث هتف المحتجون ليلة السبت الرابع من أغسطس بشعار جديد وهو " #الموت_لحزب_الله ".

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يهتف فيها المحتجون في مدينة قم القريبة من العاصمة الإيرانية ضد حزب الله اللبناني الذي يرى كثير من الإيرانيين أنه يسترزق على حساب الفقراء الإيرانيين، حيث تخصص له ميزانية سنوية يشرف عليها بيت المرشد بعيدا عن أي رقابة حكومية.

كما هتف المحتجون بشعارات ضد الحكومة والنظام، مطالبين المرشد بالتنحي عن السلطة، وهو الشعار الذي بات يتكرر في جميع الاحتجاجات الأخيرة.

وقال نشطاء إن الاحتجاجات انطلقت من "ميدان توحيد" وسط مدينة قم، وهتف المحتجون بشعارات مثل "جعلوا الدين سُلما وأذلوا الشعب" و" #الموت_للديكتاتور ".

كما أفاد النشطاء بخروج مظاهرات في مدينة كرج وشيراز وبعض مناطق العاصمة #طهران منها جسر کالج قرب ساحة فردوسي الشهيرة ضد الأوضاع المعيشية والفساد السياسي والاقتصادي في البلاد، مرددين شعار الموت للديكتاتور.

أما في مدينة كرج المستمرة منذ اليوم الأول في احتجاجاتها، فقد هفت المحتجون: لا تخافوا لا تخافوا كلنا معا والموت للديكتاتور.

وقال شهود عيان إن المناطق التي تشهد احتجاجات يتعمد الأمن الإيراني فيها قطع الإنترنت خشية إيصال الصور ومقاطع الفيديو للإعلام، حيث بات النظام محرجا أمام هذه التجمعات الاحتجاجية.