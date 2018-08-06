بومبيو قلق من استخدام العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن قلقه من تقارير واردة عن أعمال عنف ضد المواطنين الإيرانيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر"، قال بومبيو "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بقيام النظام الإيراني بأعمال عنف ضد المواطنين العزل".

وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة حق الشعب الإيراني في الاحتجاج على فساد النظام والاضطهاد دون خوف من الانتقام". كما دعا وزير الخارجية الأميركي النظام في إيران إلى "احترام حقوق الإنسان لشعبه".

وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء عن قمع عنيف قامت بها قوات الأمن الإيراني للاحتجاجات الشعبية التي تواصلت ليومها السادس حتى ساعات متأخرة من مساء الأحد.

وذكرت تقارير أن الشرطة والأمن ووحدات مكافحة الشغب واجهت المحتجين في كرج وطهران وقم وكازرون وأصفهان، بالغازات المسيلة للدموع والضرب بالعصي والهراوات لتفريق المتظاهرين.

كما اعتقلت العشرات في كرج، بينما قُتل شاب يدعى رضا أوتادي، يبلغ من العمر 26 عاما، خلال اشتباكات مساء الجمعة، بين الأمن والمتظاهرين في حي غوهر دشت، في المدينة.

ويتوقع مراقبون أن تستمر الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام خاصة بعد بدء سريان العقوبات الأميركية، الاثنين.

ويطالب المحتجون الإيرانيون النظام بالكف عن مغامراته العسكرية وإنفاق أموال الشعب على دعم الإرهاب في المنطقة والالتفات بدل ذلك للأوضاع المعيشية المتدهورة وموجة الغلاء والبطالة وانهيار العملة المحلية والأزمات المستعصية في البلاد في ظل انتشار الفساد والمحسوبيات والتضخم والانهيار الاقتصادي.

لكن النظام يواجه الاحتجاجات بالحل الأمني، عازيا أزمات البلاد إلى ما يوصفهم بالأعداء والمؤامرات الخارجية للتهرب من استحقاقات الجماهير، بحسب ناشطين إيرانيين.