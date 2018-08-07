الحرس الثوري: طلبنا من الحوثي استهداف ناقلات السعودية

اعترف قائد بالحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الحوثي الذي #استهدف_ناقلتي_النفط_السعوديتين في مضيق #باب_المندب كان بطلب من الحرس الثوري.

وفي تصريح نشرته وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن قائد عمليات مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري، ناصر شعباني، يوم الثلاثاء، جاء فيه: "طلبنا من اليمنيين أن يهاجموا ناقلتي النفط السعوديتين، ففعلوا ذلك".

وبعد دقائق من نشر هذا الخبر، حذفت وكالة "فارس" هذا التصريح الذي يعتبر اعترافاً إيرانياً صريحاً بدعم ميليشيات #الحوثي، من صفحاتها.

وأضاف شعباني أن ميليشيات الحوثي في اليمن، وميليشيات حزب الله اللبناني، تمثلان العمق الإيراني في المنطقة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الأربعاء 25 يوليو عن إحباط هجوم حوثي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب قبالة السواحل الغربية لليمن.

وأكد المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن إحدى ناقلات النفط تعرضت لإصابة طفيفة قبل أن تتدخل سفن القوات البحرية للتحالف وتفشل الهجوم.

وبعد هذا أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، خالد #الفالح، عن تعليق جميع شحنات النفط الخام السعودية التي تمر عبر مضيق باب المندب.

واستمر هذا الوضع حتى يوم السبت 4 أغسطس، حيث أعلن الفالح أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، وذلك بعد أن أكدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.